Выборы в США: конкурент Трампа среди республиканцев снял свою кандидатуру

Американец, член Республиканской партии Джо Уолш отказался участвовать в выборах президента США, которые состоятся осенью этого года. Об этом политик сообщил в эфире телеканала CNN.

“Я снимаю свою кандидатуру на президента США. Я попал в это дело, ведь думал, что действительно важно, чтобы там был республиканец, республиканец, который каждый день кричал этому президенту о его непригодности”, - сказал Уолш.

По его словам, он сделает все возможное, чтобы действующий президент не переизбрался на второй срок, включая помощь в избрании любого из кандидатов-демократов.

Ранее "Комментарии" писали, что советника по национальной безопасности, подполковника Александра Виндмана уволили из Белого дома. Стоит отметить, что Виндман давал показания в расследовании импичмента президента Дональда Трампа. "Сегодня подполковник Александр Виндман уволен из Белого дома, где он добросовестно служил своей стране и своему президенту,– сообщил адвокат Виндмана Дэвид Прессман. – Лейтенанта Виндмана попросили уйти из-за того, что он сказал правду". Сенат конгресса Соединенных Штатов Америки вынес оправдательное решение по делу об импичменте в отношении президента Дональда Трампа. Напомним, что члены палаты представителей США от Демократической партии заявляли, что американский лидер оказал давление на Украину с тем, чтобы вмешаться в выборы в США (в 2020 году) ради личной политической выгоды. После чего "попытался скрыть свой замысел, воспрепятствовав расследованию".



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