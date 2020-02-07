Оправдан: эксперты назвали последствия провала импичмента Трампа для Украины

Сенат конгресса Соединенных Штатов Америки вынес оправдательное решение по делу об импичменте в отношении президента Дональда Трампа. Напомним, что члены палаты представителей США от Демократической партии заявляли, что американский лидер оказал давление на Украину с тем, чтобы вмешаться в выборы в США (в 2020 году) ради личной политической выгоды. После чего "попытался скрыть свой замысел, воспрепятствовав расследованию". Речь о телефонном разговоре Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского летом 2019 года. Тогда глава Белого дома несколько раз упомянул о необходимости продолжить расследование относительно украинской газодобывающей компании Bursima, где работал Хантер Байден – сын демократа Джо Байдена, вероятного соперника Трампа на будущих президентских выборах в США. По мнению демократов, Трамп даже задерживал военную помощь Украине, чтобы подтолкнуть Киев к расследованию "дела Байденов".



Трамп 6 февраля отметил свое оправдание по делу об импичменте, пройдя по красной дорожке под аплодисменты членов Республиканской партии в один из залов Белого дома, где выступал перед журналистами и однопартийцами более часа. В частности, обвинил представителей Демократической партии в "коррупционных" усилиях подорвать его президентство.

Эксперты, опрошенные изданием "Комментарии", оценили это решение в ракурсе внутриамериканской политической борьбы между республиканцами и демократами. А также спрогнозировали, как это может отразиться на украинско-американских взаимоотношениях (учитывая, что процедуру импичмента инициировали из-за якобы давления Трампа на Украину, а также в свете намеченных на осень выборов президента США, в которые нашу страну также втягивают).



Придется начинать с чистого листа

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович считает абсолютно предсказуемым решение об оправдании Трампа.



"Дело даже не в особенностях американской политсистемы, где ни один президент не был отставлен в результате импичмента, – отмечает эксперт. – Напомню, что Эндрю Джонсон, Билл Клинтон и Дональд Трамп были оправданы, а Ричард Никсон, также представленный к импичменту по делу Уотергейта, ушел в отставку, прежде чем вопрос был рассмотрен Сенатом. Дело – в элементарной математике. У демократов хватает сил в Палате представителей, но нет достаточно голосов верхней палате Конгресса – Сенате. Так что всё было предрешено".



Процедуру, по мнению Рейтеровича, демократы затеяли скорее с целью влияния на будущие выборы президента, используя как один из инструментов предвыборной борьбы с республиканцами.



"Они пытались заострить внимание на особенностях политики Трампа. На то, как она влияет на национальные интересы. Но в итоге демократы больше потеряли, чем выиграли, – считает эксперт. – Импичмент пошел по упрощенной, сокращенной процедуре. А у Трампа из-за грамотной стратегии защиты и мощного медийного сопровождения в результате даже вырос рейтинг".



Рейтерович предполагает, что Украине после того, как Трамп, по его же словам, "прошел через ад" процедуры импичмента (которую спровоцировала ситуация на "украинском направлении"), придется заново налаживать отношения в США. И это будет нелегко.



"Импичмент не поставил точку в истории с якобы давлением Трампа на Украину. Скорее – троеточие. И если Байден будет основным кандидатом от демократов, "украинский кейс" опять будет муссироваться. Впрочем, даже если от демократов пойдет не Байден, от официального Киева всё равно будут явно и тайно требовать те или иные доказательства, которые помогут одной из сторон во внутриамериканской политической борьбе", – подчеркивает эксперт.



По мнению Рейтеровича, в избирательной кампании демократов Украина может присутствовать как жертва агрессии РФ. В частности, могут делать упор на аннексии Крыма, оккупации части Донбасса, нарушении прав человека там страной-агрессором. Демократы же, считает эксперт, будут обходить вопрос украино-российского противостояния, но могут сделать акцент на экономической поддержке Украины.



Зеленский упустил шанс

Эксперт Украинского института политики (УИП) Ева Антоненко считает, что оправдательное решение по импичменту Трампа хоть и закрывает с юридической точки зрения данную тему, однако не закрывает ее в американском обществе.



"Стоит отметить, что голоса в Сенате за это решение распределились практически поровну. Аналогично поляризованным является и американское общество, – подчеркивает эксперт УИП. – Такое решение можно считать промежуточной победой Трампа над демократами, что увеличивает его политические очки в избирательной кампании. А в контексте отсутствия мощного лидера от Демократической партии (ранее первенство было у Байдена, по последним опросам – у Сандерса) вероятность победы действующего президента очень высока".



В контексте американо-украинских отношений в данной ситуации Ева Антоненко констатирует упущенный Владимиром Зеленским шанс улучшить отношения с президентом США благодаря этому делу.



"Значимость Зеленского для Трампа снижается. И, вероятнее всего, Трамп более не ожидает, что дело против Байдена и Burisma в Украине будет расследовано, – отмечает эксперт. – Можно утверждать, что Зеленский обозначил свою политическую позицию, тем более что в его окружении много людей, которые так или иначе связаны с Демократической партией. Вероятно, именно по этой причине на встрече с главой Госдепа США Майком Помпео в Киеве на прошлой неделе не получилось договориться о визите Зеленского в США".



Нужна конкретика

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин отмечает, что вопрос импичмента было связан с Украиной: влиял Трампа на Зеленского или нет.



"Благодаря тому, что Зеленский не подыграл ни демократам, ни республиканцам, что он оказался достаточно равноудаленным, для Украины эта непростая ситуация сыграла в плюс", - считает эксперт.



По мнению Якубина, ситуация с процедурой импичмента оказалась для Трампа неплохим пиаром.



"Президент США сумел использовать нападки оппонентов с выгодой для себя, подчеркивая, что все обвинения (и в подыгрывании России, и в давлении на Украину) – политизированы", – говорит политолог.



Положительным для Украины эксперт считает то, что и республиканцы, и демократы во время прений говорили о том, что готовы поддерживать нашу страну. То есть, двухпартийная поддержка, несмотря на ряд непростых моментов, остается.



"Как мне кажется, в этой сложной истории нам удается пока проходить между капельками, – отмечает Якубин. – Украина ведь еще стараниями пятого президента Порошенко оказалась втянута во внутриамериканское противостояние. Наша прошлая власть открыто играла на стороне демократов. Потом в нечто подобное попытались втянуть Зеленского. И хорошо, что он этого делать не дал. И сам факт приезда глава Госдепа США Майка Помпео неделю назад продемонстрировал: несмотря на проблемность украинского кейса для США, нас продолжают поддерживать".



Теперь, считает политолог, важно, чтобы поддержка (по большей мере на словах) перешла в нечто более конкретное: инвестиции, назначение нового посла США в Украине, возможно – назначение спецпредставителя США по вопросам Украины, углубление военно-политического сотрудничества.



Как сообщал сайт "Комментарии", рейтинг одобрения работы президента Дональда Трампа вырос до 49%, что является самым высоким показателем с момента его вступления в должность президента США.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!