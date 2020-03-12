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Индия закрыла границы для туристов

Правительство Индии аннулировало все туристические визы

сегодня, 09:24
Автор:

• Сергей Медведев

Индия закрыла границы для туристов

Власти Индии приняли решение приостановить все туристические визы. Ограничение вводится из-за распространения китайского коронавируса. Мера носит временный характер и продлится до середины апреля.

"Все существующие визы, за исключением дипломатических, официальных, международных и международных организаций, рабочих виз и проектов, будут приостановлены до 15 апреля. Это вступит в силу с 12:00 по Гринвичу 13 марта 2020 года в порту отправления", - сказано в правительственном заявлении.

Отмечается, что решение было принято на заседании министров, на котором обсуждалось резкое увеличение числа заболевших. Согласно последним данным, в Индии зафиксировано 60 случаев заражения коронавирусом нового типа. В стране из предосторожности закрыты школы и кинотеатры.

Как сообщал портал "Комментарии", правительство на закрытом заседании утвердило ряд мер, которые должны противодействовать распространению коронавирусной инфекции в Украине. В частности речь идет о карантине в школах и запрете массовых мероприятий.


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Источник: http://www.xinhuanet.com/english/2020-03/12/c_138868677.htm
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