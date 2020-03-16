Самое массовое зверское убийство: японец зарезал 19 инвалидов и еще 26 ранил

В Японии к смертной казни приговорили местного жителя, которого признали виновным в самом массовом убийстве в стране со времен Второй мировой войны. Служители Фемиды доказали, что 30-летний Сатоши Уемацу четыре года назад в Токио зарезал 19 людей с ограниченными возможностями. Об этом пишет The Strait Times.

Согласно версии следствия, японец ранее заявлял, что хочет уничтожить всех инвалидов, в связи с чем его поместили в психлечебницу, однако ненадолго. Когда он вышел на свободу, ножом зарезал 19 человек и ранил еще 26. После убийств Сатоши Уемацу пришел в полицию и сдался. Зверство он объяснил тем, что хотел “очистить общество”. За массовое убийство мужчину казнят.

Напомним, недалеко от бизнес-столицы Нигерии - Лагоса - прогремел смертоносный взрыв на газопроводе. Количество жертв возросло до 17-ти.





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