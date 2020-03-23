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Тысячи украинских туристов застряли в Таиланде

Многие из украинских туристов не могут вернуться домой из Таиланда

сегодня, 09:53
Автор:

• Сергей Медведев

Тысячи украинских туристов застряли в Таиланде

В Украину не могут вернуться около 2 тыс. туристов, которые находятся в Таиланде. Проблемы возвращения связаны с ограничением на авиаперелеты из-за эпидемии коронавируса.

Для того, чтобы вернуться в Украину, туристам необходимо добраться до одного из ближайших хабов — Дубай, Доха иили Стамбул. Застрявшие украинцы жалуются, что не у всех есть деньги на подобный перелет. Некоторые из украинцев продлевают визы, поскольку решили дождаться окончания карантина. Вместе с тем, в посольстве рекомендуют приобретать билеты на текущие рейсы, поскольку неизвестно, сколько еще продлятся карантинные мероприятия и когда возобновят регулярное авиасообщение.

Как сообщал портал "Комментарии", в связи с распространением вируса COVID-19, украинцы возвращаются домой из зарубежных поездок. Так, при поддержке дипломатических учреждений в Украину вернулось уже 59 494 человека. 


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Источник: https://www.unian.net/tourism/news/10926677-okolo-2000-ukrainskih-turistov-zablokirovany-v-tailande-iz-za-karantina-v-ukraine.html
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