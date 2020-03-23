Тысячи украинских туристов застряли в Таиланде

В Украину не могут вернуться около 2 тыс. туристов, которые находятся в Таиланде. Проблемы возвращения связаны с ограничением на авиаперелеты из-за эпидемии коронавируса.

Для того, чтобы вернуться в Украину, туристам необходимо добраться до одного из ближайших хабов — Дубай, Доха иили Стамбул. Застрявшие украинцы жалуются, что не у всех есть деньги на подобный перелет. Некоторые из украинцев продлевают визы, поскольку решили дождаться окончания карантина. Вместе с тем, в посольстве рекомендуют приобретать билеты на текущие рейсы, поскольку неизвестно, сколько еще продлятся карантинные мероприятия и когда возобновят регулярное авиасообщение.

Как сообщал портал "Комментарии", в связи с распространением вируса COVID-19, украинцы возвращаются домой из зарубежных поездок. Так, при поддержке дипломатических учреждений в Украину вернулось уже 59 494 человека.

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