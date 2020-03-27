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Главная Новости Мир Азия "Не подходи!": в Сингапуре за сокращение дистанции станут сажать в тюрьму
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"Не подходи!": в Сингапуре за сокращение дистанции станут сажать в тюрьму

В Сингапуре вводят наказания за сокращение дистанции между людьми

сегодня, 09:52 545
Автор:

• Сергей Медведев

"Не подходи!": в Сингапуре за сокращение дистанции станут сажать в тюрьму

Сингапур ужесточает меры безопасности в связи с пандемией COVID-19. Власти решили ввести уголовное наказание для тех граждан, которые нарушают режим изоляции. Так, если человек намеренно приблизился к другому и нарушил дистанцию — его могут лишить свободы на полгода. К тому же нарушителю придется заплатить штраф до 7 тысяч долларов.

Наказание ждет также руководителей предприятий, которые не обеспечат достаточное расстояние между посетителями. Хотя полномасштабного карантина в Сингапуре нет, власти уже закрыли бары и кинотеатры, массовые мероприятия также отменены.

Напомним, согласно официальным данным, в Сингапуре зафиксированы 683 случая заражения коронавирусом.

Как сообщал портал "Комментарии", Кабмин Украины ввел режим чрезвычайной ситуации и продлил карантин.


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Источник: https://time.com/5811161/singapore-coronavirus-stand-too-close-jail/
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