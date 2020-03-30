На Филиппинах разбился самолет с медиками

Самолет, который должен был доставить гуманитарный груз в Японию, разбился на Филиппинах. Погибли все, кто был на борту. Об этом сообщает CBC.

Самолет с медицинской помощью для Японии потерпел крушение едва ли вылетев из аэропорта Манилы. Борт загорелся буквально на глазах. Затем он резко рухнул вниз и взорвался. Выжить не удалось никому. Погибли врач, медсестра, трое пилотов, член экипажа, а также двое пассажиров из США и Канады, которые были отправлены в Японию в медицинскую миссию. Катастрофа произошла через несколько минут после взлета. Что именно пошло не так, сейчас выясняют специалисты. Наиболее вероятной причиной пока считают утечку авиационного топлива. Пламя было невероятной силы. Его попытались погасить пожарные, но тем, кто был на борту, это уже никак не помогло, рассказал руководитель аэропорта Эд Монреаль.

Перед вылетом в самолет погрузили медицинские маски и медикаменты. Все это везли японским врачам, которые сражаются с пандемией коронавируса. Борт должен был приземлиться в Токио.

Самолет был чартерный. Он принадлежал частной авиакомпании Lionair.

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