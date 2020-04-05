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Главная Новости Мир Азия Миллионы свечей за здравие: Индия изгоняет коронавирус
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Миллионы свечей за здравие: Индия изгоняет коронавирус

Жители Индии зажгли свечи, чтобы изгнать коронавирус

5 апреля 2020, 23:25
Автор:

• Сергей Медведев

Миллионы свечей за здравие: Индия изгоняет коронавирус

В Индии зажгли миллионы свечей. Так граждане ответили на призыв индийского премьер-министра Нарендры Моди.

Глава правительства обратился к согражданам с просьбой о солидарности. В своем обращении индийский лидер попросил потушить электрический свет в домах и одновременно по всей стране зажечь свечи и лампады. Таким образом, по мнению Нарендры Моди, более миллиарда жителей планеты смогут высказать солидарность в борьбе с пандемией. 

"Это ваше мощное послание в борьбе против силы коронавируса", - написал премьер Моди на своей странице в Twitter.

Хотя на акцию отводилось 9 минут, многие жители Индии оставили огни гореть дольше. Отмечается, что такой метод применялся в давней истории, когда граждане подобным способом пытались отогнать злых духов и прогнать эпидемии.

"Это ваше мощное послание в борьбе против силы коронавируса", - написал премьер Моди на своей странице в Twitter.

Как сообщал портал "Комментарии", власти Индии приняли решение приостановить все туристические визы. Ограничение вводится из-за распространения китайского коронавируса. Мера носит временный характер и продлится до середины апреля.


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Источник: https://tass.ru/obschestvo/8167507
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