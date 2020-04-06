Власти Сингапура выплатят гражданам по 1,1 тыс. долларов

Каждый взрослый гражданин Сингапура получит финансовую помощь от правительства. Об этом заявил министр финансов Хэн Сви Кит во время представления нового пакета мер противодействия эпидемии коронавируса.

Тк, каждый сингапурец старше 21 года получит поддержку от государства в размере 1,6 тыс. сингапурских долларов, что примерно составляет 1,1 тысячу долларов США. В частности, очередную соцвыплату в размере 600 сингапурских долларов выдадут жителям уже в этом месяце.

В то же время власти города-государства вводят дополнительные огрнаичения в связи с эпидемией. С 7 апреля будут закрыты общественные объекты. Исключение составят продовольственные магазины и аптеки. Жителей Сингапура попросили без надобности не выходить на улицу, однако этот призыв носит рекомендательный характер.

Как сообщал портал "Комментарии", американский Сенат одобрил выделение 2 трлн долларов финансовой помощи для граждан США.

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