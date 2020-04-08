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В Сингапуре запретили ходить в гости

Власти Сингапура ужесточают правила карантина

сегодня, 10:30
Автор:

• Сергей Медведев

В Сингапуре запретили ходить в гости

Правительство Сингапура усиливает карантинные меры. Так, в парламенте города-государства приняли закон, который ужесточает изоляцию. Теперь гражданам запрещено посещать знакомых, проводить домашние вечеринки и любые мероприятия на улицах. Исключение сделали только для посещения одиноких родственников с целью оказания помощи.

"Документ предоставляет правительству дополнительные возможности контролировать социальные контакты граждан, в том числе на частной собственности", - заявил министр здравоохранения республики Гань Ким Юн.

Нарушителям новых правил грозит штраф в 7 тыс. долларов США или полугодовое тюремное заключение.

Отметим, что в Сингапуре, согласно официальным данным, зарегистрировано до 1,5 тыс. случаев заражения.

Как сообщал портал "Комментарии", каждый житель Сингапура получит материальную помощь (более тысячи долларов) от государства.


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Источник: https://www.straitstimes.com/global
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