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В Узбекистане запретили выгуливать собак более одного раза в день

Власти Узбекистана ужесточают правила карантина

сегодня, 15:26
Автор:

• Сергей Медведев

В Узбекистане запретили выгуливать собак более одного раза в день

Власти Узбекистана пошли на беспрецедентные меры в борьбе с распространением COVID-19. Так, на территории государства, в городах, выгуливать собак разрешено только один раз в день. Ограничение прогулок коснулось и расстояний — теперь прогулку с животным можно совершать не далее 100 метров от дома. Об этом сообщает Министерство юстиции Узбекистана.

Решение приняли члены республиканской комиссии по борьбе с распространением коронавируса.

Отметим, что согласно официальным данным в Узбекистане зафиксировано 555 случаев заражения, три из которых оказались летальными. 

Как сообщал портал "Комментарии", в  Испании граждане сдают в аренду собак, чтобы погулять на улице.


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Источник: https://www.interfax.ru/world/703365
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