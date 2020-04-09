В Узбекистане запретили выгуливать собак более одного раза в день

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Власти Узбекистана пошли на беспрецедентные меры в борьбе с распространением COVID-19. Так, на территории государства, в городах, выгуливать собак разрешено только один раз в день. Ограничение прогулок коснулось и расстояний — теперь прогулку с животным можно совершать не далее 100 метров от дома. Об этом сообщает Министерство юстиции Узбекистана.
Решение приняли члены республиканской комиссии по борьбе с распространением коронавируса.
Отметим, что согласно официальным данным в Узбекистане зафиксировано 555 случаев заражения, три из которых оказались летальными.
Как сообщал портал "Комментарии", в Испании граждане сдают в аренду собак, чтобы погулять на улице.
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