В Узбекистане запретили выгуливать собак более одного раза в день

Власти Узбекистана пошли на беспрецедентные меры в борьбе с распространением COVID-19. Так, на территории государства, в городах, выгуливать собак разрешено только один раз в день. Ограничение прогулок коснулось и расстояний — теперь прогулку с животным можно совершать не далее 100 метров от дома. Об этом сообщает Министерство юстиции Узбекистана.

Решение приняли члены республиканской комиссии по борьбе с распространением коронавируса.

Отметим, что согласно официальным данным в Узбекистане зафиксировано 555 случаев заражения, три из которых оказались летальными.

Как сообщал портал "Комментарии", в Испании граждане сдают в аренду собак, чтобы погулять на улице.

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