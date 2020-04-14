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Главная Новости Мир Азия В Сеуле сошел с рельс поезд с сотнями пассажиров
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В Сеуле сошел с рельс поезд с сотнями пассажиров

В момент аварии в сеульском метро в вагонах поезда находилось около трех сотен пассажиров.

сегодня, 08:47
Автор:

• Виолетта Комаровская

В Сеуле сошел с рельс поезд с сотнями пассажиров

В столице Южной Кореи - Сеуле - сошел с рельс поезд с сотнями пассажиров. Об этом сообщил телеканал YTN. 

Авария случилась на одной из линий столичного метрополитена. Поезд как раз направлялся в сторону станции Тобонсан седьмой линии, когда пассажиры почувствовали сильный толчок. Некоторых отбросило от удара в сторону. Вскоре стало ясно, что произошла авария и несколько вагонов на скорости сошли с рельс. В этот момент в вагонах находилось около трех сотен пассажиров. Никто из них сильно не пострадал. Люди сами выбрались из поврежденных вагонов и пешком по рельсам направились к ближайшей станции метро. 

Вагоны лишь наклонились и не перевернулось. Это позволило избежать жертв, говорят спасатели. Они вместе с работниками железной дороги пытаются разблокировать железнодорожные пути. Так как рельсы перекрыты, это привело к перебоям в работе метрополитена. Поезда стали приходить с задержкой, а на станциях скопилось большое количество пассажиров. 

Почему именно поезд сошел с рельсов - пока неясно. Это должны установить эксперты. Обстоятельства произошедшего выясняют. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что во Франции на полном ходу сошел с реек пассажирский поезд. Пострадали около 20 пассажиров. 


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Источник: https://en.yna.co.kr/view/AEN20190314014000320?section=national/national
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