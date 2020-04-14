В Сеуле сошел с рельс поезд с сотнями пассажиров

В столице Южной Кореи - Сеуле - сошел с рельс поезд с сотнями пассажиров. Об этом сообщил телеканал YTN.

Авария случилась на одной из линий столичного метрополитена. Поезд как раз направлялся в сторону станции Тобонсан седьмой линии, когда пассажиры почувствовали сильный толчок. Некоторых отбросило от удара в сторону. Вскоре стало ясно, что произошла авария и несколько вагонов на скорости сошли с рельс. В этот момент в вагонах находилось около трех сотен пассажиров. Никто из них сильно не пострадал. Люди сами выбрались из поврежденных вагонов и пешком по рельсам направились к ближайшей станции метро.

Вагоны лишь наклонились и не перевернулось. Это позволило избежать жертв, говорят спасатели. Они вместе с работниками железной дороги пытаются разблокировать железнодорожные пути. Так как рельсы перекрыты, это привело к перебоям в работе метрополитена. Поезда стали приходить с задержкой, а на станциях скопилось большое количество пассажиров.

Почему именно поезд сошел с рельсов - пока неясно. Это должны установить эксперты. Обстоятельства произошедшего выясняют.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что во Франции на полном ходу сошел с реек пассажирский поезд. Пострадали около 20 пассажиров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!