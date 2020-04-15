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В Северной Корее отметили главный праздник страны

Корейцы отмечают национальный праздник День Солнца

сегодня, 10:02
Автор:

• Сергей Медведев

В Северной Корее отметили главный праздник страны

Граждане КНДР отмечают наиболее важный национальный праздник — День Солнца. В этом году это 108 годовщина со дня рождения Ким Ир Сена, которого считают основателем республики. В связи с пандемией, празднования пройдут без массовых мероприятий, которые традиционно проводятся в этот день.

Улицы Пхеньяна украсили флагами и агитационными плакатами. С самого утра корейцы возлагают цветы к статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

Отмечается, что люди приходят семьями и стараются держаться на расстоянии друг от друга, все используют защитные маски.

На улицах Пхеньяна людей немного. Отсутствуют уличные оркестры — их заменили динамиками, с помощью которых транслируют патриотические песни. Выступления танцевальных коллективов тоже решили не проводить. В целом, карантинные мероприятия действуют в КНДР с февраля.

Как сообщал портал "Комментарии",  пандемия COVID-19 обошла стороной Северную Корею. В республике не выявлено ни одного случая заражения. Об этом сказано в докладе правительства, который представили на сессии Верховного народного собрания.


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Источник: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8245973
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