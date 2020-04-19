В Китае отрицают искусственное происхождение коронавируса

У человечества нет достаточных знаний, чтобы создать вирус, подобный тому, который вызвал пандемию. С таким заявлением выступили китайские ученые из лаборатории молекулярной биологии в Ухане.

Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин исключил возможность как создания, так и распространения коронавируса нового типа.

"На самом деле, как люди, которые проводят исследования вирусов, мы четко знаем, какие исследования вирусов проводятся в институте и как институт управляет вирусами и образцами. Мы уже говорили, что у нас нет никакого вируса - у нас строгий регуляторный режим, у нас есть кодекс поведения для исследований, поэтому мы уверены в этом", - сказал он.

Глава института отметил, что "вирус никак не мог вырваться от нас", потому что сотрудники соблюдают строгий регламент обращения с образцами.

Как сообщал портал "Комментарии", 18 апреля число заболевших коронавирусом Covid-19 перевалило за 2,3 млн (2 313 897) людей в мире, смертей зафиксировано 159 033 случаев. А выздоровевших на данный момент свыше 500 тысяч (591 297) человек. Продолжают болеть по всему миру более 1,5 млн человек (1 563 567).

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