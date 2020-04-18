Коронавирус в мире: 65 тыс. новых случаев и почти 5 тыс. смертей за сутки

Сегодня, 18 апреля, число заболевших коронавирусом Covid-19 перевалило за 2,3 млн (2 313 897) людей в мире, смертей зафиксировано 159 033 случаев. А выздоровевших на данный момент свыше 500 тысяч (591 297) человек. Продолжают болеть по всему миру более 1,5 млн человек (1 563 567). Такие данные опубликованы на сайте статистики Worldometers.

Так, сегодня (на момент публикации) зафиксировано 65 034 новых случаев инфицирования коронавирусом, смерть в результате заболевания настала у 4888 человек. Отметим, что лидером по распространению эпидемии являются США: там 18 558 новых случаев заболевания и 1090 летальных исходов за сутки. Всего в США заболели 728 293 человек, умерли – 38 244, выздоровели – 63 955. Второй страной по количеству заболевших является Испания (всего 191 726 заболевших), третьей Италия – 175 925. Далее следуют Франция, Германия, Великобритания, Китай, Индия, Иран.

Напомним, 17 апреля было больше 153 тысяч смертей и более 2,2 миллиона человек заболевших, согласно данным статистики коронавируса в мире.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, по последним сведениям Минздрава, в Украине подтверждено еще 444 случаев заражения . По состоянию на 9:00 18 апреля в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 133 человека. В то же время 275 человек выздоровели.

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