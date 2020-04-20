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Еще деньги: Япония увеличит антикризисный бюджет на 83 млрд долларов

Власти Японии увеличивают финансовую поддержку своих граждан

сегодня, 16:41
Автор:

• Сергей Медведев

Еще деньги: Япония увеличит антикризисный бюджет на 83 млрд долларов

Правительство Японии идет на беспрецедентные меры для поддержки экономики в условиях пандемии COVID-19. Так, министры решили выделить еще 83 млрд долларов на борьбу с распространением коронавируса.

Аналитики оценивают пакет экономической поддержки в общей сложности в 117,1 трлн йен. Сюда же входят государственные гарантии на кредиты, которые будут предоставляться малому и среднему бизнесу. Впрочем, увеличение суммы финансирования экономики связывают с поддержкой населения социальными выплатами.

Напомним, что каждый гражданин Японии по распоряжению премьер-министра Синдзо Абэ получит по 930 долларов от государства. Такая компенсация по мнению властей поможет гражданам в кризис, который вызвала пандемия.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее правительство Японии планировало поддержать только семьи и граждан, которые смогли бы подтвердить значительное сокращение своих доходов в условиях кризиса из-за коронавируса.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/656245.html
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