Еще деньги: Япония увеличит антикризисный бюджет на 83 млрд долларов

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Правительство Японии идет на беспрецедентные меры для поддержки экономики в условиях пандемии COVID-19. Так, министры решили выделить еще 83 млрд долларов на борьбу с распространением коронавируса.
Аналитики оценивают пакет экономической поддержки в общей сложности в 117,1 трлн йен. Сюда же входят государственные гарантии на кредиты, которые будут предоставляться малому и среднему бизнесу. Впрочем, увеличение суммы финансирования экономики связывают с поддержкой населения социальными выплатами.
Напомним, что каждый гражданин Японии по распоряжению премьер-министра Синдзо Абэ получит по 930 долларов от государства. Такая компенсация по мнению властей поможет гражданам в кризис, который вызвала пандемия.
Как сообщал портал "Комментарии", ранее правительство Японии планировало поддержать только семьи и граждан, которые смогли бы подтвердить значительное сокращение своих доходов в условиях кризиса из-за коронавируса.
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