Еще деньги: Япония увеличит антикризисный бюджет на 83 млрд долларов

Правительство Японии идет на беспрецедентные меры для поддержки экономики в условиях пандемии COVID-19. Так, министры решили выделить еще 83 млрд долларов на борьбу с распространением коронавируса.

Аналитики оценивают пакет экономической поддержки в общей сложности в 117,1 трлн йен. Сюда же входят государственные гарантии на кредиты, которые будут предоставляться малому и среднему бизнесу. Впрочем, увеличение суммы финансирования экономики связывают с поддержкой населения социальными выплатами.

Напомним, что каждый гражданин Японии по распоряжению премьер-министра Синдзо Абэ получит по 930 долларов от государства. Такая компенсация по мнению властей поможет гражданам в кризис, который вызвала пандемия.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее правительство Японии планировало поддержать только семьи и граждан, которые смогли бы подтвердить значительное сокращение своих доходов в условиях кризиса из-за коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!