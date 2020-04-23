Смерть Ким Чен Ына может привести к кровопролитию, - эксперты

Источники в американской разведке сообщают о том, что слухи о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын сейчас находится в тяжелом состоянии, являются правдивыми. Об этом сообщает CNN, а также японское издание "Санкэй симбун", добавляя, что корейский лидер перенес операцию на сердечно-сосудистой системе.

Как известно, Ким Чен Ыну нет и 40 лет, однако из-за склонности к ожирению у него появились проблемы со здоровьем. На публике в последний раз лидер КНДР появлялся 11 апреля, после чего исчез из виду, и нет никакой официальной информации о причинах его отсутствия.

В статье японские журналисты утверждают, что если Ким Чен Ын скончается или окажется недееспособен, ситуация станет непредсказуемой и может пошатнуть безопасность всего Корейского полуострова. Как известно, северокорейская система существует только ради защиты диктатора и осуществления его желаний. Если Ким не сможет восстановиться, не исключают крушения системы, или армия может начать внешнюю агрессию - пишет японское СМИ. Эксперты говорят, что может произойти гражданская война и кровопролитие за власть.

Напомним, заболевшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в экстренном случае может заменить его родная сестра Ким Е Чжон. Так, на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи в конце 2019 года было принято решение, что в случае внезапной смерти Ким Чен Ына государство возглавит его сестра. Женщина является одной из самых выдающихся фигур в режиме Кима. В свой 31 год ее называют самой влиятельной женщиной в стране и ключевой фигурой в партийной и военной сферах.

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