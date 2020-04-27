Япония закрывает границы для украинцев

Япония со среды, 29 апреля, закрывает границы для украинцев. Также в страну перестанут пускать граждан еще 13 стран. Это вынужденная мера, чтобы не допустить распространения коронавируса, заявил во время брифинга премьер-министр Синдзо Абэ.

Это не впервые Япония отказывается пускать иностранцев. С начала карантина границы закрыли для граждан 73 стран. И вот теперь в этот список решили добавить еще 14. Кроме Украины в нем, к примеру, в этот раз оказались Беларусь, Россия, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Кроме того, что японцы перестанут пускать к себе граждан этих стран, попасть к ним не смогут и те, кто перед этим побывал в указанных странах, но не является их жителями. Например, после путешествия в Россию или Украину человек обязан будет пройти двухнедельный карантин в какой-то стране из "белого" списка и лишь затем сможет попасть в Японию. На японских граждан подобные ограничения не распространяются.

Иностранцев не будут пускать даже при наличии визы. Все они временно признаны недействительными, как минимум, до конца мая.

Япония ужесточает карантинные меры, чтобы остановить вспышку коронавируса. Еще 6 апреля в стране ввели режим чрезвычайной ситуации.

По состоянию на утро понедельника, 27 апреля, в Японии зафиксировали почти 13 с половиной тысяч случаев инфицирования. 372 человека погибли.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Япония хочет раздать всем своим гражданам по 1000 долларов, чтобы поддержать их во время кризиса.

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