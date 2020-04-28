В Северной Корее рассказали о возвращении Ким Чен Ына к управлению КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын выполняет государственные дела в обычном режиме. Об этом заявляют чиновники его правительства, приводя в качестве аргументов продолжающуюся работу и распоряжения от главы государства.

Так, министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва заявила, что "никаких необычных признаков внутри Северной Кореи" нет. Чиновник уверяет, что Пхеньян сосредоточился на предотвращении распространения коронавируса, доказательством чему служат закладка фундамента новой больницы в столице и расширение бюджета страны на здравоохранение.

Кроме того, северокорейские СМИ сообщают, что Ким отправляет дипломатические письма и передает подарки почетным гражданам КНДР. При этом новые фотографии лидера КНДР не публикуются, а в последний раз он появлялся на публике 11 апреля.

Напомним, личный поезд Ким Чен Ына на выходных заметили в курортном городке Вонсан. При этом самого Ына там никто не видел.

Слухи об исчезновении Ким Чен Ына в мировых СМИ стали расползаться еще две недели тому. Сначала северокорейский лидер перестал появляться на публике, затем не пришел на празднование дня рождения своего деда, который основал КНДР. А это один из самых больших праздников в стране. На прошлой неделе некоторые СМИ заявили о том, что Ким Чен Ын мертв. Вскоре дипломат Алехандро Као де Бенос, который руководит Корейской ассоциацией дружбы, заверил, что эта информация не соответствует действительности.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как официальная власть КНДР прокомментировала слухи о болезни и смерти Ким Чен Ына.

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