Бывший шеф-повар Ким Чен Ына рассказал, из-за чего располнел лидер КНДР

Бывший шеф-повар Ким Чен Ына рассказал, чем кормил северно-корейского лидера. По словам Кендзи Фудзимото, президент КНДР не брезговал жирной и калорийной пищей и именно поэтому растолстел почти до 130 килограммов, пишет издание Mirror.

Фудзимото руководил на кухне Ким Чен Ына, в частности, в 2015 году. В тот период, лидер Северной Кореи мог за вечер один выпить две полные бутылки "Cristal". Это элитное шампанское, стоимость которого около 6 тысяч гривен за бутылку. Также под шампанское Ким Чен Ын любил съесть говяжий стейк из мяса премиального качества, а закусить все это сыром Эмменталь, говорит повар.

Но особое пристрастие у лидера КНДР было к высококалорийным и дорогим блюдам. Например, он часто заказывал фуа-гра либо же говядину Вагью. Также в его меню частенько появлялся такой деликатес, как суп из плавников акулы, утверждает Фудзимото. Одно такое блюдо обходилось где-то в 8 тысяч гривен, если перевести на украинские деньги.

Ранее некоторые мировые СМИ, в частности CNN, писали о том, что именно ожирение могло стать причиной тяжелого состояния Ким Чен Ына после, якобы, проведенной операции на сердце.

Об исчезновении Ким Чен Ына в мировых СМИ толкуют уже вторую неделю подряд. New York Times даже написали о его смерти. Однако официальные представители КНДР эту информацию отрицают.

Ранее "Комментарии" писали о том, что известно о состоянии Ким Чен Ына Дональду Трампу.

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