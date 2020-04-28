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Главная Новости Мир Азия “Бригада удовольствий” Ким Чен Ына: стало известно о кутеже диктатора в бронепоезде с девственницами
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“Бригада удовольствий” Ким Чен Ына: стало известно о кутеже диктатора в бронепоезде с девственницами

В СМИ рассекретили место пребывания бронепоезда, который принадлежит лидеру КНДР Ким Чен Ыну

сегодня, 17:15 510
Автор:

• Елена Волкова

“Бригада удовольствий” Ким Чен Ына: стало известно о кутеже диктатора в бронепоезде с девственницами

Пока мир не располагает точной информацией о том, где находится лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, в СМИ рассекретили место пребывания его бронепоезда. Состав, возможно принадлежащий Ким Чен Ыну, обнаружили у курортного города  Вонсан в КНДР. Именно на этом поезде лидер республики ранее закатывал громкие кутежи, сообщает The Sun.

По информации издания, этот бронепоезд состоит из 20 вагонов, в одном из которых перевозят личный бронированный Mercedes политика и мобильный туалет. Внутри есть лаунж-зона с кожаными диванами, конференц-зал, а также ресторан, где подают блюда изысканной кухни. The Sun  пишет о том, что в пути лидера Северной Кореи всегда сопровождает "бригада удовольствий" — так называемые проводницы, которые проходят специальный кастинг для работы с Ким Чен Ыном. А попасть в такую “бригаду”, по информации СМИ, могут только девственницы, причем непременно высокого роста и обязательно кореянки.

Слухи об исчезновении Ким Чен Ына в мировых СМИ стали расползаться еще две недели тому. Сначала северокорейский лидер перестал появляться на публике, затем не пришел на празднование дня рождения своего деда, который основал КНДР. А это один из самых больших праздников в стране. На прошлой неделе некоторые СМИ  заявили о том, что Ким Чен Ын мертв. Вскоре дипломат Алехандро Као де Бенос, который руководит Корейской ассоциацией дружбы, заверил, что эта информация не соответствует действительности. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как официальная власть КНДР прокомментировала слухи о болезни и смерти Ким Чен Ына.


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Источник: https://comments.ua/
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