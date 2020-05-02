Ким Чен Ын впервые за долгое время появился на публике

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на публике – в пятницу посетил
завод. Информация об этом появилась в северокорейских СМИ после того, как по
всему миру распространялась информация о том, что Ким Чен Ын заболел
коронавирусом, передает The New York Times.
Отмечается, что Ким Чен Ын появился на церемонии на заводе в городе Санчон,
сообщило государственное информационное агентство Северной Кореи, позже появились
фотографии с этого мероприятия. Правда изданию не удалось подтвердить эту
инфомацию.
В последний раз 36-летний Ким Чен Ын публично выступал 11 апреля.
Предположения о его здоровье и о том, кто возглавит закрытую страну, если он
станет недееспособным или умрет, начали крутиться после того, как Ким пропустил
государственные празднования самого большого праздника своей страны 15 апреля.
В этот день КНДР отмечает День рождения своего деда Ким Ир Сена, основателя
страны.
Впоследствии распространились слухи, что Ким Чен Ын находился в серьезной
опасности, в вегетативном состоянии после неудачной операции на сердечном
клапане или в карантине после заражения COVID-19. В других сообщениях
говорилось, что Китай направил врачей в Пхеньян, чтобы спасти его.
После своего первоначального отчета в субботу северокорейское
информационное агентство опубликовало фотографии, на которых улыбающийся Ким Чен
Ын аплодирует, перерезает ленточку и стоит с руками за спиной на новом заводе
удобрений.
Напомним, портал "Комментарии"
собрал всевозможные версии
исчезновения лидера КНДР Ким Чен Ына, разобрался в возможных последствиях
его пропажи и прикинул – кто может стать его преемником при худшем сценарии.
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