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Ким Чен Ын впервые за долгое время появился на публике

Северокорейские СМИ опубликовали фото с мероприятия, на котором присутствовал Ким Чен Ын

сегодня, 11:13
Автор:

• Татьяна Веремеева

Ким Чен Ын впервые за долгое время появился на публике

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на публике – в пятницу посетил завод. Информация об этом появилась в северокорейских СМИ после того, как по всему миру распространялась информация о том, что Ким Чен Ын заболел коронавирусом, передает The New York Times.

Отмечается, что Ким Чен Ын появился на церемонии на заводе в городе Санчон, сообщило государственное информационное агентство Северной Кореи, позже появились фотографии с этого мероприятия. Правда изданию не удалось подтвердить эту инфомацию.

В последний раз 36-летний Ким Чен Ын публично выступал 11 апреля. Предположения о его здоровье и о том, кто возглавит закрытую страну, если он станет недееспособным или умрет, начали крутиться после того, как Ким пропустил государственные празднования самого большого праздника своей страны 15 апреля. В этот день КНДР отмечает День рождения своего деда Ким Ир Сена, основателя страны.

Впоследствии распространились слухи, что Ким Чен Ын находился в серьезной опасности, в вегетативном состоянии после неудачной операции на сердечном клапане или в карантине после заражения COVID-19. В других сообщениях говорилось, что Китай направил врачей в Пхеньян, чтобы спасти его.

После своего первоначального отчета в субботу северокорейское информационное агентство опубликовало фотографии, на которых улыбающийся Ким Чен Ын аплодирует, перерезает ленточку и стоит с руками за спиной на новом заводе удобрений.

Напомним,  портал "Комментарии" собрал всевозможные версии исчезновения лидера КНДР Ким Чен Ына, разобрался в возможных последствиях его пропажи и прикинул – кто может стать его преемником при худшем сценарии.


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Источник: https://www.nytimes.com/2020/05/01/world/asia/kim-jong-un-resurfaces.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200501&instance_id=0&nl=breaking-news&ref=headline®i_id=106046959&segment_id=26428&user_id=54725c8525c94ac4167588d4a705715e
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