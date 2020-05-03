На границе между Южной Кореей и КНДР произошла перестрелка

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Через несколько часов после появления северокорейского диктатора Ким Чен Ына на публике, на границе между охранными постами КНДР и Южной Кореей произошла перестрелка. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на западные СМИ.
В 7:41 утра по местному времени из Северной Кореи было произведено несколько выстрелов в направлении сторожевого поста в Южной Корее, который граничит с Севером.
Южная Корея ответила двумя выстрелами в направлении Северной Кореи. По предварительным данным никто не пострадал.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что авторитарный лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пропал с глаз общественности на продолжительное время, в результате чего мировая пресса опубликовала догадки о том, что здоровье коммунистического правителя находится в большой опасности, граничащей со смертью. Американские СМИ даже сообщали о том, что Ким Чен Ын скончался после осложнений во время операции на сердце. Однако позднее в самой КНДР опровергли его внезапную кончину, обозначив, что Ким Чен Ын находится в глубокой медитации по случаю коронавирусной опасности.
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