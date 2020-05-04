Тайна исчезновения Ким Чен Ына: диктатора не оперировали, - СМИ

Лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, который исчез с поля зрения на три недели, не оперировали. Об этом сообщает высокопоставленный чиновник в администрации лидера КНДР, который предпочел остаться инкогнито, пишет местное издание Yonhap.

Источник сообщает, что Ким Чен Ын не подвергся даже “умеренным” медпроцедурам, не то что операции. О том, где на самом деле был лидер КНДР и почему исчез, инсайдер не сообщает.



Слухи об исчезновении Ким Чен Ына в мировых СМИ стали расползаться еще три недели тому. Сначала северокорейский лидер перестал появляться на публике, затем не пришел на празднование дня рождения своего деда, который основал КНДР. А это один из самых больших праздников в стране. Кроме того, некоторые СМИ заявили о том, что Ким Чен Ын мертв. Вскоре дипломат Алехандро Као де Бенос, который руководит Корейской ассоциацией дружбы, заверил, что эта информация не соответствует действительности.

На публике диктатор появился 2 мая. Лидер Северной Кореи посетил завод, информация о чем появилась в северокорейских СМИ . Отмечается, что Ким Чен Ын появился на церемонии на заводе в городе Санчон, сообщило государственное информационное агентство Северной Кореи, позже появились фотографии с этого мероприятия. Правда, изданию не удалось подтвердить эту информацию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!