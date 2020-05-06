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Главная Новости Мир Азия Ким Чен Ын исчез неспроста: разведка Южной Кореи представила отчет, - Reuters
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Ким Чен Ын исчез неспроста: разведка Южной Кореи представила отчет, - Reuters

В Южной Корее уверены: здоровье Ким Чен Ына сейчас в полном порядке, а его исчезновение в период пандемии якобы не должно удивлять

сегодня, 12:50
Автор:

• Елена Волкова

Ким Чен Ын исчез неспроста: разведка Южной Кореи представила отчет, - Reuters

В разведке Южной Кореи заявили о том, что, основываясь на новой информации, они имеют основания полагать, что лидер КНДР Ким Чен Ын пропал из виду на три недели отнюдь не из-за проведения операции на сердце. В соседнем государстве уверены: диктатор боится коронавируса, поэтому решил переждать пандемию и не показываться на публике. Об этом пишет Reuters.

"Разведка считает, что председатель Ким сосредоточился на внутренних кадровых перестановках, проводя лично совещания по партийно-государственным вопросам и проблемам укрепления военной мощи. Это также наложилось на ситуацию с новой коронавирусной инфекцией, поэтому публичная активность была серьезно сокращена", - уверен зампредседатель парламентского комитета по разведке Ким Бен Ги, который представил позицию южнокорейской разведслужбы.

В Южной Корее уверены: здоровье Ким Чен Ына сейчас в полном порядке, а его исчезновение в период пандемии якобы не должно удивлять.

Слухи об исчезновении Ким Чен Ына в мировых СМИ стали расползаться еще три недели тому. Сначала северокорейский лидер перестал появляться на публике, затем не пришел на празднование дня рождения своего деда, который основал КНДР. А это один из самых больших праздников в стране. Кроме того, некоторые СМИ  заявили о том, что Ким Чен Ын мертв. Вскоре дипломат Алехандро Као де Бенос, который руководит Корейской ассоциацией дружбы, заверил, что эта информация не соответствует действительности.

На публике диктатор появился 2 мая. Лидер Северной Кореи посетил завод, информация о чем появилась в северокорейских СМИ. Отмечается, что Ким Чен Ын появился на церемонии на заводе в городе Санчон, сообщило государственное информационное агентство Северной Кореи, позже появились фотографии с этого мероприятия. Правда, изданию не удалось подтвердить эту информацию.


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Источник: https://comments.ua/
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