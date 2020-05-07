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Главная Новости Мир Азия Массовое отравление на химзаводе в Индии: в больнице 150 человек
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Массовое отравление на химзаводе в Индии: в больнице 150 человек

Из-за утечки газа на химзаводе в Индии 5 человек погибли

сегодня, 09:28
Автор:

• Виолетта Комаровская

Массовое отравление на химзаводе в Индии: в больнице 150 человек

В Индии 150 людей оказались в больнице после аварии на химзаводе, пятеро погибли. Массовое отравление случилось из-за утечки газа. Об этом сообщает CNN.

Утечка газа произошла ночью по местному времени на химическом производстве в штате Андхра-Прадеш. В это время на заводе работала ночная смена. Токсичный газ вдыхали сотни людей. Кроме работников среди пострадавших еще и жители близлежащих домов. Они также надышались токсичного газа. Через некоторое время многие из них пожаловались на ухудшение самочувствия. Многим было трудно дышать, а некоторые, и вовсе, потеряли сознание. Пятерых из них врачи не смогли откачать, люди умерли. 

"Мы пытаемся выяснить, каким именно газом отравились люди. Предварительно, это был стирол", - сообщила представительница местных властей Сриджана Гуммала. 

Подтвердил эту информацию и комиссар полиции Раджив Кумар Миена. 

"Когда мы приехали на вызов, многие уже лежали на земле без сознания. Около сотни людей в тяжелом состоянии", - говорит полицейский.

В результате, понадобились десятки автомобилей скорой помощи, чтобы отвезти в больницу всех пострадавших. Их около полторы сотни. Грузить пострадавших в машины помогали добровольцы. Те, кому удалось избежать отравления. 

Стирол - это токсичное и легковоспламеняющееся вещество, которое используют для изготовления многих промышленных товаров, например, резины, латекса, стекловолокна и полистирола.  

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Источник: https://edition.cnn.com/2020/05/07/asia/india-gas-leak-death-intl-hnk/index.html
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