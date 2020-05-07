Массовое отравление на химзаводе в Индии: в больнице 150 человек

В Индии 150 людей оказались в больнице после аварии на химзаводе, пятеро погибли. Массовое отравление случилось из-за утечки газа. Об этом сообщает CNN.

Утечка газа произошла ночью по местному времени на химическом производстве в штате Андхра-Прадеш. В это время на заводе работала ночная смена. Токсичный газ вдыхали сотни людей. Кроме работников среди пострадавших еще и жители близлежащих домов. Они также надышались токсичного газа. Через некоторое время многие из них пожаловались на ухудшение самочувствия. Многим было трудно дышать, а некоторые, и вовсе, потеряли сознание. Пятерых из них врачи не смогли откачать, люди умерли.

"Мы пытаемся выяснить, каким именно газом отравились люди. Предварительно, это был стирол", - сообщила представительница местных властей Сриджана Гуммала.

Подтвердил эту информацию и комиссар полиции Раджив Кумар Миена.

"Когда мы приехали на вызов, многие уже лежали на земле без сознания. Около сотни людей в тяжелом состоянии", - говорит полицейский.

В результате, понадобились десятки автомобилей скорой помощи, чтобы отвезти в больницу всех пострадавших. Их около полторы сотни. Грузить пострадавших в машины помогали добровольцы. Те, кому удалось избежать отравления.

Стирол - это токсичное и легковоспламеняющееся вещество, которое используют для изготовления многих промышленных товаров, например, резины, латекса, стекловолокна и полистирола.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что на Филиппинах люди массово отравились водкой.

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