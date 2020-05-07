В Индии без работы из-за карантина остались 122 млн человек

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Карантинные ограничения в Индии привели к резкому скачку безработицы. Так, без работы осталось около 122 млн граждан. Такие данные только за апрель приводит Центр мониторинга индийской экономики.
Согласно данным организации, безработица в Индии достигла рекордных показателей — специалисты отмечают 27,1% людей без работы. Этот уровень в четыре раза выше, чем в США.
Напомним, что власти Индии ввели карантин в стране 25 марта. Количество подтвержденных случаев заболеваний COVID-19 составляет 50 тыс.
Как сообщал портал "Комментарии", в Индии бесчисленные толпы людей вышли на улицы в ожидании завершения карантина в стране из-за пандемии коронавируса Covid-19, но полиция применила силу, чтобы разогнать их. Карантин в Индии должен был закончиться уже 15 апреля, поэтому люди вышли на улицы и сформировались в толпу возле железнодорожной станции.
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