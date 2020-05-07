Корейским футболистам запретили разговаривать и плеваться

Первой страной, которая возобновит футбольный чемпионат, станет Южная Корея. Матчи начнут уже с 8 мая, однако власти наложили существенные ограничения.

Так, футбольные баталии будут проходить без зрителей, игрокам запрещено общаться между собой и плеваться на поле. За рукопожатие или "обмен любезностями" с игроками команды противника можно получить желтую карточку. Тренеры обязаны носить защитную медицинскую маску весь матч.

Напомним, что согласно официальным данным в Южной Корее зарегистрировано 10 тыс. 810 случаев заражения коронавирусом, 256 из них имели летальный исход.

Как сообщал портал "Комментарии", матчи чемпионата Германии по футболу возобновятся уже с 15 мая 2020 года. Бундеслига станет первым из множества популярных спортивных чемпионатов и турниров, который завершит перерыв из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19 по всему миру.

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