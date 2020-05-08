Ким Чен Ын после исчезновения направил послание главе Китая

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын, который исчез на три недели, что породило слухи о его смерти, снова дал о себе знать. После недавнего появления на публике, которое, к слову, не нашло подтверждения, лидер КНДР отправил послание китайскому коллеге Си Цзиньпину. В нем Ким поздравляет Поднебесную с успешной борьбой с коронавирусом, передает Pollmedia.

"Председатель Госсовета КНДР товарищ Ким Чен Ын направил устное личное послание генеральному секретарю ЦК КПК, председателю КНР товарищу Си Цзиньпину в связи с тем, что Китай достиг успехов в работе против эпидемии COVID-19", - говорится в сообщении.

Также Ким Чен Ын полагает, что отношения между обеими партиями Кореи и Китая укрепились, “преодолевая различные испытания и вызовы истории".

Слухи об исчезновении Ким Чен Ына в мировых СМИ стали расползаться еще три недели тому. Сначала северокорейский лидер перестал появляться на публике, затем не пришел на празднование дня рождения своего деда, который основал КНДР. А это один из самых больших праздников в стране. Кроме того, некоторые СМИ заявили о том, что Ким Чен Ын мертв. Вскоре дипломат Алехандро Као де Бенос, который руководит Корейской ассоциацией дружбы, заверил, что эта информация не соответствует действительности.

На публике диктатор появился 2 мая. Лидер Северной Кореи посетил завод, информация о чем появилась в северокорейских СМИ . Отмечается, что Ким Чен Ын появился на церемонии на заводе в городе Санчон, сообщило государственное информационное агентство Северной Кореи, позже появились фотографии с этого мероприятия. Правда, изданию не удалось подтвердить эту информацию.

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