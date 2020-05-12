Среди безработных в Таиланде оказались более 100 слонов

Около 100 слонов оказались в числе безработных в Таиланде. Из-за карантина в стране резко уменьшилось количество туристов. Слоны, которые зарабатывали себе на корм, развлекая отдыхающих, теперь вынуждены добывать пропитание сами. Об этом говорится в сообщении Associated Press.

После того, как слоны перестали приносить доход своим владельцам, многие из них отправили животных в дикую природу. Объясняют, что содержать и кормить животных слишком дорого. Денег, которые заработали на туристах ранее, почти не осталось.

В провинции Чиангмай сотню слонов отправили пожить в естественную среду обитания. Для этого им пришлось пройти около 150 километров.

Садуди Серичеви, хозяин 4 слонов из мелкого туристического парка, сопровождал стадо. Он говорит, что вынужден отпустить своих подопечных, так как не может нормально их прокормить. В месяц он должен был тратить на их содержание более 6 тысяч долларов. Это и аренда земли, помещений, пища для животных и зарплата сотрудников. Каждый день слоны должны съедать до 300 килограммов овощей и травы.

Но сами слоны, похоже, только радуются своей безработице.

"Эти слоны 20 лет не были дома. Похоже, они очень счастливы. Они радуются, они бегут к ручьям около деревни, веселятся", - говорит Садуди.

То, что возвращение в дикую природу пойдет животным на пользу, уверены и в местном фонде защиты слонов. Там призывают пожертвовать деньги на пропитание тем слонам, которые все еще остаются в туристических парках.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Китае слоны воспользовались карантином и напились домашнего вина.

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