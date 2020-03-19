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На карантине пустились во все тяжкие: слоны в Китае пьянеют из-за коронавируса

Слоны воспользовались ситуацией, и, пока Китай на карантине из-за коронавируса, немного подебоширили в местной деревне.

сегодня, 14:47
Автор:

• Виолетта Комаровская

На карантине пустились во все тяжкие: слоны в Китае пьянеют из-за коронавируса

Пока Китай на карантине из-за коронавируса, местные слоны пустились во все тяжкие. В одной из деревень они нашли запасы кукурузного вина и выпили все до последней капли. Об этом сообщает Epicalypttic в Facebook.

Массовая вспышка коронавируса не на шутку напугала китайцев. Правил карантина исправно придерживаются, даже, в небольших селах. Люди стараются как можно меньше выходить на улицу и общаться друг с другом. Этим и решило воспользоваться стадо слонов в китайской провинции Юнань.

Группа из 14 слонов забрела в деревню в поисках пищи. Чаще всего животные воровали у местных жителей кукурузу. Так было ранее. Но в этот раз слоны нашли кое-что поинтересней. Пока люди сидели по домах, опасаясь коронавируса, животные нашли в одном из помещений кукурузное вино и бросились жадно его пить. В результате, слоны опустошили сосуды и, в общей сложности, выпили около 30 кг хмельного напитка. 

Некоторым из животных после такого пиршества было крайне сложно устоять на ногах. Максимум, куда им удалось добраться, это соседний чайный сад. Там слоны и повалились на землю, уснув своим хмельным сном. 

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Некоторые из пользователей под фотографиями пьяных слонов умиляются с того, какими беззащитными те выглядят. Другие напротив возмущаются, ведь алкоголь мог навредить животным. 

Ранее "Комментарии" рассказывали, как развлекают пингвинов во время карантина в океанариуме в Чикаго.

Фото: Epicalyptic


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Источник: https://www.facebook.com/Epicalyptic
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