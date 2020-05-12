Таиланд собирается обложить туристов налогом

Власти Таиланда намерены ввести дополнительный сбор с иностранных туристов. Как сообщили в Министерстве туризма и спорта, новый налог не будет превышать 9 долларов. Заплатить его обязаны все, кто прибывает в страну любым транспортом.

Собранные таким образом средства будут направлены на поддержку туристической отрасли, которая серьезно пострадала от пандемии коронавируса.

"Пандемия оказала серьезное влияние на туризм, и туристический фонд должен выделить средства для государственных учреждений, которые будут обслуживать туристов", - заявил министр туризма и спорта Пипат Ратчакитпракан.

Новый налог является одной из мер, которые предпринимает правительство Таиланда в рамках 20-летнего плана по созданию постоянных источников дохода в бюджет. О введении туристического сбора власти планируют сообщить уже до конца текущего года.

Как сообщал портал "Комментарии", туристический сезон в Черногории может начаться уже 1 июля. К тому времени страна планирует полностью победить коронавирус.

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