Испытание загадочным исчезновением: Ким Чен Ын уволил начальника по собственной безопасности

В Северной Кореи произошли увольнения после пропажи правителя Ким Чен Ына и множественных данных разведки разных государств, которые рассказывали о причинах исчезновения диктатора. Об этом сообщает Yonhap, ссылаясь на министерство по делам объединения двух Корей.

Так, своей должности лишился Юн Чхон Лин - верховный командующий гвардией, который лично отвечал за безопасность северокорейского лидера. Уволен и руководитель Главного разведывательного управления КНДР Чан Киль Сон. Официально КНДР данную информацию пока не подтвердила.



Слухи об исчезновении Ким Чен Ына в мировых СМИ стали расползаться почти месяц назад. Сначала северокорейский лидер перестал появляться на публике, затем не пришел на празднование дня рождения своего деда, который основал КНДР. А это один из самых больших праздников в стране. Кроме того, некоторые СМИ заявили о том, что Ким Чен Ын мертв. Вскоре дипломат Алехандро Као де Бенос, который руководит Корейской ассоциацией дружбы, заверил, что эта информация не соответствует действительности.

На публике диктатор появился 2 мая. Лидер Северной Кореи посетил завод, информация о чем появилась в северокорейских СМИ . В разведке различных государств уверены: проблем со здоровьем у Ким Чен Ына не было, а его исчезновение было связано с опасностью заразиться коронавирусом.

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