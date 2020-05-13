Язык

Українська

Русский

Coinspot 13.05.2020

BTC/USD

8958.13

ETH/USD

190.62

LTC/USD

42.40

НБУ 13.05.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

29.20

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Азия Испытание загадочным исчезновением: Ким Чен Ын уволил начальника по собственной безопасности
НОВОСТИ Все новости

Испытание загадочным исчезновением: Ким Чен Ын уволил начальника по собственной безопасности

Своей должности лишился Юн Чхон Лин - верховный командующий гвардией КНДР, который лично отвечал за безопасность Ким Чен Ына

сегодня, 13:32
Автор:

• Елена Волкова

Испытание загадочным исчезновением: Ким Чен Ын уволил начальника по собственной безопасности

В Северной Кореи произошли увольнения после пропажи правителя Ким Чен Ына и множественных данных разведки разных государств, которые рассказывали о причинах исчезновения диктатора. Об этом сообщает Yonhap, ссылаясь на министерство по делам объединения двух Корей.

Так, своей должности лишился Юн Чхон Лин -  верховный командующий гвардией, который лично отвечал за безопасность северокорейского лидера. Уволен и руководитель Главного разведывательного управления КНДР Чан Киль Сон. Официально КНДР данную информацию пока не подтвердила.

Слухи об исчезновении Ким Чен Ына в мировых СМИ стали расползаться почти месяц назад. Сначала северокорейский лидер перестал появляться на публике, затем не пришел на празднование дня рождения своего деда, который основал КНДР. А это один из самых больших праздников в стране. Кроме того, некоторые СМИ  заявили о том, что Ким Чен Ын мертв. Вскоре дипломат Алехандро Као де Бенос, который руководит Корейской ассоциацией дружбы, заверил, что эта информация не соответствует действительности.

На публике диктатор появился 2 мая. Лидер Северной Кореи посетил завод, информация о чем появилась в северокорейских СМИ. В разведке различных государств уверены: проблем со здоровьем у Ким Чен Ына не было, а его исчезновение было связано с опасностью заразиться коронавирусом.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: comments.ua
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...