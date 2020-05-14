Ким Чен Ын снова исчез, - New York Post

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который, казалось бы, только объявился после трехнедельного исчезновения, снова исчез по неизвестной причине. Об этом сообщает New York Post.

В разведке США говорят о том, что уже 12 дней лидера КНДР никто не видел, он не появлялся на людях и не делал никаких заявлений.

"Возможно, он действительно перерезает ленты на фабриках, но мы не можем проверить, настоящие ли это фотографии", — заявил советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен, комментируя последнее появление Ким Чен Ына на публике.

В США говорят, что невзирая на странное исчезновение, они все же полагают, что Ким Чен Ын жив и здоров.

Слухи об исчезновении Ким Чен Ына в мировых СМИ стали расползаться почти месяц назад. Сначала северокорейский лидер перестал появляться на публике, затем не пришел на празднование дня рождения своего деда, который основал КНДР. А это один из самых больших праздников в стране. Кроме того, некоторые СМИ заявили о том, что Ким Чен Ын мертв. Вскоре дипломат Алехандро Као де Бенос, который руководит Корейской ассоциацией дружбы, заверил, что эта информация не соответствует действительности.

На публике диктатор якобы появился 2 мая. Лидер Северной Кореи посетил завод, информация о чем появилась в северокорейских СМИ. В разведке различных государств уверены: проблем со здоровьем у Ким Чен Ына не было, а его исчезновение было связано с опасностью заразиться коронавирусом.

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