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Главная Новости Мир Азия В Японии от коронавируса умер борец сумо — первая жертва Covid-19 в сфере спорта
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В Японии от коронавируса умер борец сумо — первая жертва Covid-19 в сфере спорта

Коронавирус у Шобуши подтвердили еще 10 апреля

сегодня, 15:29
Автор:

• Антон Корнилов

В Японии от коронавируса умер борец сумо — первая жертва Covid-19 в сфере спорта

В Японии от коронавируса Covid-19 умер 28-летний спортсмен-сумоист Киотака Суетаке по прозвищу Шобуши, у которого первым из сферы спорта диагностировала коронавирус Covid-19. Некоторые СМИ пишут, что этот человек стал первой жертвой коронавируса в стране среди молодежи. Об этом сообщили в издании CNN.

Спортсмену подтвердили диагноз еще 10 апреля. В течение недели он страдал от кровавого кашля и повышенной температуры. После ухудшения состояния в больнице Шобуши перевели в отделение интенсивной терапии, но в итоге 13 мая 2020 года Киотака Суетаке умер от осложнений, вызванных коронавирусом Covid-19, и нарушения работы внутренних органов.

Спортсмен начал карьеру в 2007 году в возрасте 15 лет. Он боролся в четвертом по старшинству дивизионе сумо под названием санданм. Большинство погибших от коронавируса Covid-19 в Японии были старше 50 лет, поэтому случай Шобуши стал резонансным. Кроме него, среди сумоистов в Японии коронавирусом болеют один тренер и пять борцов.

Как сообщал портал "Комментарии", самая старая 113-летняя пациентка победила коронавирус.


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/05/13/sport/shobushi-sumo-wrestler-death-coronavirus-spt-intl/index.html
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