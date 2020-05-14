В Японии от коронавируса умер борец сумо — первая жертва Covid-19 в сфере спорта

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В Японии от коронавируса Covid-19 умер 28-летний спортсмен-сумоист Киотака Суетаке по
прозвищу Шобуши, у которого первым из сферы спорта диагностировала коронавирус Covid-19. Некоторые СМИ
пишут, что этот человек стал первой жертвой коронавируса в стране среди
молодежи. Об этом сообщили в издании CNN.
Спортсмену подтвердили диагноз еще 10 апреля. В течение
недели он страдал от кровавого кашля и повышенной температуры. После ухудшения
состояния в больнице Шобуши перевели в отделение интенсивной терапии, но в
итоге 13 мая 2020 года Киотака Суетаке умер от осложнений, вызванных
коронавирусом Covid-19,
и нарушения работы внутренних органов.
Спортсмен начал карьеру в 2007 году в возрасте 15 лет. Он
боролся в четвертом по старшинству дивизионе сумо под названием санданм.
Большинство погибших от коронавируса Covid-19 в Японии были старше 50 лет, поэтому случай Шобуши стал
резонансным. Кроме него, среди сумоистов в Японии коронавирусом болеют один
тренер и пять борцов.
Как сообщал портал "Комментарии", самая старая 113-летняя пациентка победила коронавирус.
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