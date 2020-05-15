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Соблюдать дистанцию в ресторане в Таиланде клиентам помогают панды

Посетители ресторана в Таиланде признались, что ужинать в компании панд им по душе

сегодня, 09:45
Автор:

• Виолетта Комаровская

Соблюдать дистанцию в ресторане в Таиланде клиентам помогают панды

В одном из ресторанов Таиланда придумали, как помочь клиентам соблюдать безопасную дистанцию во время ужина. Чтобы посетители не садились слишком близко друг к другу, между ними рассаживают игрушечных панд. О находке рестораторов рассказали журналисты New York Post.

Игрушечные панды появляются на всех местах, которые, по мнению официантов, могут быть небезопасны с точки зрения вероятности подхватить от собеседника или других посетителей коронавирус. Так, игрушечный медвежонок может оказаться за соседним столиком или же за вашим собственным. Посетители заведения признаются, что им такая компания совсем не мешает. Наоборот, с такими компаньонами ужин становится только уютнее. 

"Раньше, чтобы клиенты соблюдали дистанцию, мы просто оставляли один стул около каждого стола. Мне кажется, что это как-то странно и я решил подарить посетителям компанию, которая им точно не навредит", - говорит владелец заведения. 

Вскоре игрушечных панд решили подсаживать и ко всем клиентам, которые пришли в ресторан сами, чтобы им не было одиноко. 

"Я впервые за несколько месяцев решил выйти из дома, чтобы где-то пообедать. И я очень рад, что у меня есть хоть какая-то компания", - признался один из посетителей ресторана. 

Ранее в Таиланде немного смягчили карантин, который вводили из-за пандемии коронавируса. Но к владельцам заведений общепита выдвинули строгие требования. Они, в частности, касаются и соблюдения безопасной дистанции. 

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Источник: https://nypost.com/2020/05/14/panda-dolls-kick-pandemic-blues-for-thai-diners/?utm_source=NYPTwitter&utm_campaign=SocialFlow&utm_medium=SocialFlow
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