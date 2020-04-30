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В парках Швеции разбрасывают навоз, чтобы пресечь прогулки

Запах навоза должен помешать жителям совершать прогулки

сегодня, 09:28
Автор:

• Сергей Медведев

В парках Швеции разбрасывают навоз, чтобы пресечь прогулки

Муниципальные власти города Лунд в Швеции издали указание о необычном способе отбить желание у горожан гулять в парке. Так, традиционно жители собираются на празднование Вальпургиевой ночи, которая отмечается 30 апреля. Языческий праздник символизирует конец зимы и очень популярен среди шведов. Однако, в связи с карантином и эпидемией коронавируса, массовые собрания и прогулки в парках запрещены. Поэтому, чтобы предотвратить неконтролируемые празднования в парке, власти решили разбросать  в нем куриный навоз.

 "Мы получаем возможность удобрять газоны, и в то же время это будет вонять и поэтому может быть не так приятно сидеть и пить пиво", - отметил один из местных чиновников.

Наблюдатели отмечают, что празднование Вальпургиевой ночи является "спонтанным" и в нем участвует около 30 тыс. человек, поэтому на практике запретить это мероприятие практически невозможно.

Как сообщал портал "Комментарии", в Швеции первый полевой госпиталь, который примет больных новым коронавирусом, развернули под Стокгольмом.


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Источник: https://www.bbc.com/
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