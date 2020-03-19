Военные Швеции развернули первый полевой госпиталь для зараженных коронавирусом

Первый полевой госпиталь, который примет больных новым коронавирусом, развернули под Стокгольмом.

Вооруженные сили Швеции работают над обустройством карантинной зоны, которую разместят вблизи Уппсалы, которая расположена в 70 км от Стокгольма. Одним из критериев выбора место стало близость к столице, в которой зарегистрировано максимальное количество зараженных — 446 человек.

Представители вооруженных сил заверили, что на полное развертывание госпиталя понадобиться не более нескольких дней. Госпиталь оборудуют комплектами для интенсивной терапии, а работать в нем будут специалисты со спецподготовкой по работе с инфицированными гражданами. На какое количество пациентов рассчитан палаточный городок не сообщается. Следующий полевой госпиталь для пациентов с COVID-19 планируют разместить на севере страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о правилах поведения для украинцев во время карантина.

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