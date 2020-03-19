Военные Швеции развернули первый полевой госпиталь для зараженных коронавирусом

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Первый полевой госпиталь, который примет больных новым коронавирусом, развернули под Стокгольмом.
Вооруженные сили Швеции работают над обустройством карантинной зоны, которую разместят вблизи Уппсалы, которая расположена в 70 км от Стокгольма. Одним из критериев выбора место стало близость к столице, в которой зарегистрировано максимальное количество зараженных — 446 человек.
Представители вооруженных сил заверили, что на полное развертывание госпиталя понадобиться не более нескольких дней. Госпиталь оборудуют комплектами для интенсивной терапии, а работать в нем будут специалисты со спецподготовкой по работе с инфицированными гражданами. На какое количество пациентов рассчитан палаточный городок не сообщается. Следующий полевой госпиталь для пациентов с COVID-19 планируют разместить на севере страны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о правилах поведения для украинцев во время карантина.
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