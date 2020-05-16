Крупное ДТП в Индии: десятки погибших

Смертельная автомобильная авария случилась в Индии. В результате ДТП погибли, как минимум, 23 мигранта. Власти также сообщают о 35 пострадавших.

"Авария произошла до рассвета, когда грузовик столкнулся с другим грузовиком, который был припаркован возле придорожной столовой в районе Аурайя штата Уттар-Прадеш. Спасательная операция почти завершена, 23 человека погибли в результате аварии. 20 человек получили серьезные травмы, в то время как остальные получили легкие ранения", - сообщили власти штата.

Отмечается, что погибшие мигранты возвращались домой в связи с общенациональным карантином.

как сообщал портал "Комментарии", В результате ДТП в Турции пострадали 44 человека. Инцидент произошел на междугородней трассе Аксарай- Адана. Рейсовый автобус, который направлялся из Стамбула врезался в грузовой автомобиль. Травмы различной степени тяжести получили 44 человека, в том числе пострадали оба водителя. Местный телеканал Haber Turk сообщает о двух украинцах, которые погибли.

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