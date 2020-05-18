Японскую гору Фудзияма закроют для туристов до конца года

Власти Японии пошли на новые ограничения в свете борьбы с распространением коронавирусного заболевания COVID-19. Очередным ограничением в цепочке мер по сдерживанию эпидемии стал запрет на посещение Фудзиямы. Склоны всемирно известной горы будут закрыты и посетители не смогут подняться на нее.

Отмечается, что существует четыре основных маршрута для подъема на Фудзияму. Три из них проходят через префектуру Сидзуока, власти которой объявили о новом ограничении — они сообщили, что не откроют ни единый из маршрутов до конца года.

Другая японская префектура, которая также является центральной — Яманаси, также сделала подобное заявление касетельно четвертого маршрута. Таким образом, все основные туристические пути будут закрыты. Традиционно, сезон восхождения на Фудзияму, как правило, приходится на период с июля по сентябрь.

В префектурах также сообщили, что закрытие четырех маршрутов во время сезона восхождений проводится впервые с 1960 года.

Как сообщал портал "Комментарии", Япония со среды, 29 апреля, закрывает границы для украинцев. Также в страну перестанут пускать граждан еще 13 стран. Это вынужденная мера, чтобы не допустить распространения коронавируса, заявил во время брифинга премьер-министр Синдзо Абэ. Это не впервые Япония отказывается пускать иностранцев. С начала карантина границы закрыли для граждан 73 стран. И вот теперь в этот список решили добавить еще 14. Кроме Украины в нем, к примеру, в этот раз оказались Беларусь, Россия, ОАЭ и Саудовская Аравия.

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