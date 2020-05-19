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В Японии впервые создали военно-космическую эскадрилью

Сотрудники "космической эскадрильи" будут отслеживать иностранные спутники

сегодня, 10:54
Автор:

• Сергей Медведев

В Японии впервые создали военно-космическую эскадрилью

Япония создает космические войска. В стране официально создали военную структуру, которая будет ориентирована на действия в космическом пространстве. Эскадрилья космических операций будет входить в состав военно-воздушных сил Японии.

Местом дислоцирования подразделения выбрали запад страны. Штат "космических рейнджеров" пока составляет всего 20 человек, однако правительство намерено доукомплектовать число служащих до 100.

 В зону ответственности эскадрильи войдет эксплуатация систем космического мониторинга по отслеживанию мусора. Сотрудники подразделения также возьмут под контроль слежение за спутниками чтобы избежать столкновений в космосе. Отмечается, что особое внимание будет уделяться иностранным спутникам, которые потенциально могут нарушить работу японских космических аппаратов.

Обучение персонала и планирование работ будет проходить в тандеме с аэрокосмическим агентством Японии. 

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Как сообщал портал "Комментарии", американская компания SpaceX, которой руководит известный предприниматель Илон Маск, запустила на орбиту дополнительные 60 спутников с помощью ракеты-носителя Falcon 9 для создания глобального интернет-покрытия по всему миру системы Starlink. Очередной запуск спутников транслировали онлайн на официальном сайте SpaceX и в социальной сети Twitter

С мая 2019 года это уже седьмой запуск спутников SpaceX для создания глобального интернета. На текущий момент на орбите находятся 420 спутников из 12 тысяч запланированных.


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Источник: https://janescom.sitefinity.cloud/defence-news/news-detail/2020/05/18/242b253c-349b-4ace-96fb-52c08c033596
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