Ким Чен Ын впервые за три недели появился на публике

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, пропажа которого вызвала массу слухов и предположений, жив. Впервые за три недели отсутствия он появился на публике. Лидер КНДР провел совещание, на котором обсуждались вопросы сдерживания ядерной войны.Об этом сообщает агентство KCNA.

По информации агентства, в ходе заседания участники обсудили меры по сдерживанию агрессии и новую политику, направленную на сохранение мира. Участники разработали стратегию ядерного сдерживания, которая декларирует использование стратегических сил только при случаях крайней необходимости.

Сообщение о появлении Ким Чен Ына стал первым за три недели — в последний раз северокорейский лидер присутствовал при открытии завода по производству минеральных удобрений. Мероприятие прошло в начале мая, после чего Ким исчез и не появлялся даже на государственных праздниках. Его уход из публичного поля вызвал массу слухов. Поговаривали, что глава КНДР тяжело болен.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее с главной площади Пхеньяна убрали два портрета и статую предыдущих лидеров КНДР, что может свидетельствовать лишь о больших переменах в стране. В СМИ предполагают, что исчезнувший вновь Ким Чен Ын все таки может быть мертв, и на площадь могут вернуть монументы не двум, а сразу троим вождям.

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