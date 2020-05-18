Ким Чен Ын может быть мертв: на площади Пхеньяна происходит нечто странное, - СМИ

В столице Северной Кореи, Пхеньяне, происходит нечто странное. Как сообщает издание Express, с главной площади убрали два портрета и статую предыдущих лидеров КНДР, что может свидетельствовать лишь о больших переменах в стране. В СМИ предполагают, что исчезнувший вновь Ким Чен Ын все таки может быть мертв, и на площадь могут вернуть монументы не двум, а сразу троим вождям.

Сообщается, что портреты и статуя Ким Ир Сена и Ким Чен Ира — деда и отца северокорейского вождя - исчезли с площади. В прошлый раз такое происходило после смерти предыдущего лидера КНДР. Издание считает, что на площадь Пхеньяна готовятся добавить третью статую - Ким Чен Ыну, что, по местным обычаям возможно лишь после его смерти.

Слухи об исчезновении Ким Чен Ына в мировых СМИ стали расползаться почти месяц назад. Сначала северокорейский лидер перестал появляться на публике, затем не пришел на празднование дня рождения своего деда, который основал КНДР. А это один из самых больших праздников в стране. Кроме того, некоторые СМИ заявили о том, что Ким Чен Ын мертв. Вскоре дипломат Алехандро Као де Бенос, который руководит Корейской ассоциацией дружбы, заверил, что эта информация не соответствует действительности.

На публике диктатор якобы появился 2 мая. Лидер Северной Кореи посетил завод, информация о чем появилась в северокорейских СМИ. В разведке различных государств уверены: проблем со здоровьем у Ким Чен Ына не было, а его исчезновение было связано с опасностью заразиться коронавирусом.

Как ранее сообщали “Комментарии”, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который, казалось бы, только объявился после трехнедельного исчезновения, снова исчез по неизвестной причине. Об этом сообщает New York Post. В разведке США говорят о том, что уже 12 дней лидера КНДР никто не видел, он не появлялся на людях и не делал никаких заявлений.

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