Протесты в Гонконге: Тайвань встал на строну митингующих

Тайвань обещает активнее помогать людям, вышедшим на протест в Гонконге. Предыдущую демонстрацию полиция разгоняла водометами и слезоточивым газом. После этого президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что власти страны готовы встать на сторону протестующих и всячески помогать им в борьбе за демократические свободы, сообщает Reuters.

Новую волну протестов в Гонконге спровоцировал закон о национальной безопасности, который предложил Китай. Сейчас Гонконг официально - автономный регион Китая, где действуют свои законы, более демократичные, чем на территории остального Китая, и отдельная правоохранительная система. Протестующие считают, что после внедрения нового закона, Гонконг потеряет часть автономии и люди, выступающие за его независимость, будут схвачены и переданы властям Китая для судебного преследования.

На выходных известие о появлении нового закона спровоцировало массовый протест. Из-за карантина людям в Гонконге запрещают собираться более, чем по 8 человек. В этот раз на улицы вышло несколько тысяч. И хотя почти все они были в масках, полиция принялась разгонять демонстрацию водометами и слезоточивым газом. Позже в Facebook президент Тайваня написала:

"Репрессии и пули - не лучший способ выполнить требования народа о сохранении демократии. Если учесть, на сколько меняется ситуация, международное сообщество готово протянуть народу Гонконга руку помощи".

Незадолго до этого министр иностранных дел Китая сказал, что закон о национальной безопасности должен немедленно вступить в силу. Его разработали после протестов, которые охватили Гонконг еще год назад и не умолкали несколько месяцев подряд. Тогда люди недовольны были законом об экстрадиции, который разрешал выдавать задержанных в автономном регионе властям Китая. Его, в результате, так и не проголосовали.

Кстати, новый закон о национальной безопасности предполагает, что правоохранители смогут силой разгонять любые протесты, если посчитают, что они угрожают национальной безопасности Китая.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что США готовы ввести санкции против Китая, если автономия Гонконга будет ограничена.

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