США угрожают Китаю санкциями в случае ограничения автономии Гонконга

США заявили о своих намерениях ввести жесткие экономические санкции против китайского Пекина в случае ограничения автономии Гонконга. Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, передает западное издание Reuters.

Так, по его словам, Белый Дом в Вашингтоне видит в действиях Китая намерение захватить Гонконг.

"Похоже, что с помощью закона, касающегося национальной безопасности, они, по сути, собираются захватить Гонконг. Если госсекретарь США не сможет подтвердить, что Гонконг сохраняет значительный уровень автономии, если это произойдет, последуют санкции против Гонконга и Китая", - заявил О'Брайен.

Советник президента США считает, что при таком развитии событий крупные финансовые компании прекратят свою работу в Гонконге, а многие жители этого региона уедут из него.

Отметим, власти Китая планируют рассмотреть резолюцию о разработке нового закона о национальной безопасности на территории Гонконга с возможностью создания в районе особых органов госбезопасности. Это решение Пекина вызвало обеспокоенность у западных стран и гонконгской оппозиции.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в конце прошлого года по Гонконгу проходила стихия протестов, которые снова возобновились в связи с нежелание местных жителей отдавать автономный округ Китая под тотальное управления Пекина.

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