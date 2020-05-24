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США угрожают Китаю санкциями в случае ограничения автономии Гонконга

В Белом Доме США обеспокоены намерением правительства Китая ввести отряды спецслужб в Гонконг

сегодня, 21:29
Автор:

• Екатерина Белоброва

США угрожают Китаю санкциями в случае ограничения автономии Гонконга

США заявили о своих намерениях ввести жесткие экономические санкции против китайского Пекина в случае ограничения автономии Гонконга. Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, передает западное издание Reuters.

Так, по его словам, Белый Дом в Вашингтоне видит в действиях Китая намерение захватить Гонконг.

"Похоже, что с помощью закона, касающегося национальной безопасности, они, по сути, собираются захватить Гонконг. Если госсекретарь США не сможет подтвердить, что Гонконг сохраняет значительный уровень автономии, если это произойдет, последуют санкции против Гонконга и Китая", - заявил О'Брайен.

Советник президента США считает, что при таком развитии событий крупные финансовые компании прекратят свою работу в Гонконге, а многие жители этого региона уедут из него.

Отметим, власти Китая планируют рассмотреть резолюцию о разработке нового закона о национальной безопасности на территории Гонконга с возможностью создания в районе особых органов госбезопасности. Это решение Пекина вызвало обеспокоенность у западных стран и гонконгской оппозиции.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в конце прошлого года по Гонконгу проходила стихия протестов, которые снова возобновились в связи с нежелание местных жителей отдавать автономный округ Китая под тотальное управления Пекина.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-china-parliament-hongkong-usa/china-takeover-of-hong-kong-could-lead-to-u-s-sanctions-white-house-says-idUSKBN2300IO?il=0
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