Северная Корея обзавелась новой ракетной субмариной - СМИ

Северная Корея готовится взять на вооружение еще одну подводную лодку. Об этом пишет агенство Yonhap, ссылаясь на разведку Южной Кореи. По ее данным, субмарина оснащена сразу тремя баллистическими ракетами, которые могут поразить цели на расстоянии почти в полтысячи километров.

Пока подводную лодку только готовят к полноценному использованию. На вооружение официально субмарину еще не взяли, сообщают источники в южно-корейской разведке. Построили ее на просторах КНДР - на военной базе на востоке страны.

Новая субмарина сможет выходить в открытое море с баллистическими ракетами средней дальности. Речь идет о ракетах типа Pukguksong-3. В октябре прошлого года их впервые испытали военные Северной Кореи. Ракета пролетела 450 километров.

Журналисты агенства предполагают, что появление на вооружении новой субмарины, может быть доказательством более раннего заявления властей КНДР. В конце прошлого года Пхеньян огласил, что вскоре мир увидит новое стратегическое оружие, разработанное в Северной Корее.

На данный момент на вооружении военно-морских сил КНДР есть около 70 подводных лодок, но все они устарели и не могут выходить за пределы территориальных вод Северной Кореи.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что на границе между Северной и Южной Кореей произошла перестрелка.

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