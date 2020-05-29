"Не кричите, пожалуйста": в Японии запретили вопить на аттракционах во время карантина

Ассоциация развлекательных парков Японии опубликовала рекомендации по работе аттракционов в условиях ослабления карантина: во время катания посетители луна-парка не могут кричать. Об этом сообщает издание CNN.

Кроме этого требования, гостям необходимо носить маски, обеспечить себя средствами гигиены, измерять температуру посетителей парка развлечений и придерживаться безопасной дистанции.

"Как новый вид обслуживания клиентов даже при ношении маски можно сочетать улыбающиеся глаза, жесты рук и т.д., чтобы общаться с посетителями", - указано в нововведении для персонала.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что японское правительство оказало значительную помощь медикаментами Украине в борьбе с коронавирусом.

"Мы благодарны правительству Японии, которое очень быстро откликнулось на нашу просьбу о помощи, и Украина вошла в список стран, которые получат эти лекарства. Украинские дипломаты во всем мире продолжают собирать информацию о прогрессивных практиках лечения COVID-19, а команда Министерства внутренних дел в Киеве ежедневно обеспечивает необходимую поддержку в привлечении и доставке необходимой помощи нашим гражданам", - заявил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.



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