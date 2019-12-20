В Австралии аномальная жара побила рекорды

В Австралии из-за аномальной жары в некоторых штатах страны бушуют пожары, некоторые города затянуты дымом. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

Как сообщили в национальном метеобюро, в среду, 18 декабря, столбик термометра поднялся выше 40°C. Температура по информации метеобюро не спадает. Самым жарким местом в Австралии оказался аэропорт Бердсвилл, расположенный в центре континента.

Синоптики прогнозируют понижение температуры, но только в конце недели с приходом холодного циклона.

Как сообщал портал "Комментарии", в одном из штатов Австралии объявлено ЧС из-за опасности пожаров. В крупном городе Сидней из-за пожаров людям сложно дышать. Режим ЧС в штате объявляют не в первый раз из-за пожаров, которые бушуют в штате. Природные пожары разгорелись с новой силой в прошлом месяце. Уничтожены уже более миллиона гектаров леса, в том числе места обитания коал. Есть жертвы и пострадавшие среди людей.

