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В Австралии аномальная жара побила рекорды

Средняя дневная температура в Австралии поднялась до 41,9°C

сегодня, 03:00
Автор:

• Ольга Чародий

В Австралии из-за  аномальной  жары в некоторых  штатах страны бушуют пожары, некоторые города затянуты дымом. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

Как сообщили в национальном метеобюро, в среду, 18  декабря, столбик  термометра поднялся выше  40°C. Температура по информации метеобюро не спадает. Самым жарким местом в Австралии оказался аэропорт Бердсвилл, расположенный в центре континента.

Синоптики прогнозируют понижение температуры, но  только в конце недели с приходом холодного циклона. 

Как сообщал портал "Комментарии", в  одном из  штатов Австралии объявлено ЧС из-за опасности пожаров.  В  крупном городе Сидней из-за пожаров людям сложно дышать. Режим ЧС в штате объявляют не в первый раз из-за пожаров, которые  бушуют в  штате. Природные пожары разгорелись с новой силой в прошлом месяце. Уничтожены уже более миллиона гектаров леса, в том числе места обитания коал. Есть  жертвы и пострадавшие среди людей.

 

Источник: https://www.smh.com.au/environment/weather/after-australia-s-hottest-ever-day-nsw-braces-for-smoke-wind-and-fires-20191218-p53l8x.html
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