В Австралии поставили «сгоревшую елку» ради помощи пострадавшим от пожаров

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В Австралии установили весьма необычную рождественскую елку: выглядит она как груда обгоревших веток. Композицию разместили в одном из самых оживленных районов Сиднея, а ее цель - служить напоминанием о том, что Австралия потеряла в лесных пожарах. Об этом информирует The Drum.
Сообщается, что художественную инсталляцию "Сгоревшая рождественская елка" создала компания DDB Australia. С ее помощью хотят активизировать сбор средств для жертв более 110 пожаров, которые в настоящее время продолжаются в стране. Кроме елки, сделанной из сгоревших кусочков деревьев и предметов, собранных в этом районе, также разместили декоративные подарки. Прямо на них можно найти информацию о том, куда отправлять пожертвования для пострадавших.
Издание сообщает,
что с октября пожары охватили территорию, в пять раз превышающую размеры Лондона.
Уже пострадали 850 тыс гектаров земли. Теперь вместо буйства австралийского леса
- остатки деревьев.
Ранее "Комментарии" писали, что в Австралии объявлен режим ЧС из-за пожаров. Аномальная жара там побила рекорды.
.@DDBAustralia built a "Burnt Christmas Tree" art installation in Sydney to drive donations for victims of more than 110 bushfires currently burning in the country. pic.twitter.com/8O0bAuaI1y— Tim Nudd (@nudd) December 17, 2019
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