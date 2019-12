В Австралии поставили «сгоревшую елку» ради помощи пострадавшим от пожаров

В Австралии установили весьма необычную рождественскую елку: выглядит она как груда обгоревших веток. Композицию разместили в одном из самых оживленных районов Сиднея, а ее цель - служить напоминанием о том, что Австралия потеряла в лесных пожарах. Об этом информирует The Drum.

Сообщается, что художественную инсталляцию "Сгоревшая рождественская елка" создала компания DDB Australia. С ее помощью хотят активизировать сбор средств для жертв более 110 пожаров, которые в настоящее время продолжаются в стране. Кроме елки, сделанной из сгоревших кусочков деревьев и предметов, собранных в этом районе, также разместили декоративные подарки. Прямо на них можно найти информацию о том, куда отправлять пожертвования для пострадавших.

Издание сообщает, что с октября пожары охватили территорию, в пять раз превышающую размеры Лондона. Уже пострадали 850 тыс гектаров земли. Теперь вместо буйства австралийского леса - остатки деревьев.

.@DDBAustralia built a "Burnt Christmas Tree" art installation in Sydney to drive donations for victims of more than 110 bushfires currently burning in the country. pic.twitter.com/8O0bAuaI1y