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В Австралии поставили «сгоревшую елку» ради помощи пострадавшим от пожаров

Активисты в Австралии хотят привлечь внимание общественности к массовым лесным пожарам

21 декабря 2019, 22:30
Автор:

• Таисия Ерохина

В Австралии установили весьма необычную рождественскую елку: выглядит она как груда обгоревших веток. Композицию разместили в одном из самых оживленных районов Сиднея, а ее цель - служить напоминанием о том, что Австралия потеряла в лесных пожарах. Об этом информирует The Drum. 

Сообщается, что художественную инсталляцию "Сгоревшая рождественская елка" создала компания DDB Australia. С ее помощью хотят активизировать сбор средств для жертв более 110 пожаров, которые в настоящее время продолжаются в стране. Кроме елки, сделанной из сгоревших кусочков деревьев и предметов, собранных в этом районе, также разместили декоративные подарки. Прямо на них можно найти информацию о том, куда отправлять пожертвования для пострадавших.

Издание сообщает, что с октября пожары охватили территорию, в пять раз превышающую размеры Лондона. Уже пострадали 850 тыс гектаров земли. Теперь вместо буйства австралийского леса - остатки деревьев.

Ранее "Комментарии" писали, что в Австралии объявлен режим ЧС из-за пожаров. Аномальная жара там побила рекорды.

Источник: https://www.thedrum.com/news/2019/12/20/ddb-australia-installs-burnt-christmas-tree-help-crease-catastrophic-bush-fires
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