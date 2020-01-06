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Лесные пожары в Австралии начали формировать погоду

Шлейф от австралийских пожаров достиг территории Новой Зеландии

сегодня, 09:10
Автор:

• Ольга Чародий

Лесные пожары в Австралии достигли огромных  масштабов, что начали самостоятельно формировать погоду, которая только способствует дальнейшему распространению огня. Об этом заявило метеорологическое бюро страны, сообщает ВВС Украина.

"Над огромной территорией, которую охватил огонь, образовалась масштабная прослойка низкого давления, которая вместе с горячим воздухом поднимает в атмосферу клубы дыма от горящей растительности - на высоту от 10 до 50 км - и разносит их на значительные расстояния", - говорится в сообщении.

Шлейф лесных пожаров преодолел почти 2 тысячи км и достиг Новой Зеландии.

Многие страны предложили свою помощь в тушении пожаров. Так, французский президент Эммануэль Макрон предложил Австралии помощь в борьбе с лесными пожарами.

Из-за  лесных пожаров в стране выгорели уже миллионы гектаров земли, около двадцати человек погибших, от пожара сгорело тысячи домов и сотни тысяч животных. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об эвакуации жителей юго-восточного побережья Австралии, где экологическая ситуация перешагнула за отметки крайней опасности. Катастрофические лесные пожары в Австралии продолжают бушевать, разрушая озоновый слой, флору и фауну континента. На сегодня зафиксировано 24 жертвы в результате масштабного горения, власти запрещают людям выходить на улицы. 

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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/features-50998120
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